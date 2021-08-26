Минэнерго предложило изменить механизм оплаты электроэнергии по "зеленому тарифу"

Министерство энергетики разработало законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии на рыночных принципах", который призван изменить схему оплаты электроэнергии по "зеленому тарифу".

Как сообщает пресс-служба министерства, сейчас законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Документ предусматривает введение системы Feed-in-Premium или контрактов на разницу, для производителей из альтернативных источников энергии (как для действующих договоров купли-продажи, так и для договоров, которые будут заключаться победителями аукционов) вместо фиксированных платежей по "зеленому" тарифу – Feed-in-Tariff.

"Согласно этой модели производители из ВИЭ смогут напрямую выступать как участники рынка, самостоятельно продавая электроэнергию, оптимизируя свои доходы от производства и уменьшая свои небалансы. В то же время эти производители будут иметь право на получение компенсации от гарантированного покупателя в виде разницы между установленным "зеленым" тарифом или аукционной ценой и рыночной ценой", – пояснил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Кроме того, предложено ввести мотивацию для производителей создавать новые отдельные балансирующие группы, которые будут иметь возможность управлять небалансом собственного портфеля объектов в режиме реального времени, внедрять новые подходы и технологии прогнозирования, системы накопления энергии и управления спросом, способствуя балансировке энергосистемы.

Согласно презентации к законопроекту, документом предложено изменить схему функционирования ВИЭ в рынке электроэнергии.

При этом надбавка (англ. Premium) для производителей из ВИЭ будет определяться как разница между текущей ставкой "зеленого" тарифа для конкретного проекта и рыночной ценой продажи электроэнергии (в том числе аукционной ценой), отмечает отраслевое издание ExPro.

Таким образом, производитель электроэнергии из ВИЭ сможет продать свои объемы на свободном рынке (сегментах двусторонней договоров, "рынке на сутки наперед" или "внутрисуточном рынке") или победить на аукционе и получить аукционную цену поддержки. При этом государство ("Гарантированный покупатель") будет компенсировать недостающую сумму, которой не хватает для достижения значения "зеленого" тарифа.

При этом законопроект предлагает уменьшить срок получения аукционной цены с 20 лет (срок, который предусмотрен законодательством сегодня) до 15 лет.

В качестве значения рыночной цены на электроэнергию, которая будет учитываться при расчете надбавки, предлагаются следующие альтернативы: почасовая цена на РСН, среднемесячная или среднегодовая цены на РСН. Вместе с тем, законопроект предлагает предоставить право определения рыночной цены регулятору – НКРЭКУ.

Данный механизм в странах ЕС, согласно соответствующей директиве, применяется к электростанциям мощностью от 500 кВт.

Ключевыми особенностями законопроекта в части введения модели Feed-in-premium являются: