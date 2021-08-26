Кредиторы неплатежеспособных банков в июле получили 1,1 миллиарда, – Фонд гарантирования

В июле 2021 года неплатежеспособные банки, которые пребывают в управлении Фонда гарантирования вкладов, направили на погашение требований своих кредиторов 1,12 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, из общей суммы, в частности, на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения направлено 208 млн грн, на погашение требований юрлиц, не связанных с банками, – 906,2 млн грн.

Отмечается, что из общей суммы на внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов было направлено 388,9 млн грн. В частности, АО "Родовид Банк" выплатил Нацбанку 233,3 млн грн, ПАО "КБ "Финансовая инициатива" – 99,2 млн грн и АО "Банк "Финансы и кредит" – 6,3 млн грн.

Всего в январе-июле 2021 года сумма погашения требований кредиторов составила 2,18 млрд грн, из которых 799,9 млн грн – внеочередные выплаты обеспеченным кредиторам, в том числе НБУ – 749,8 млн грн.

В целом на 1 августа удовлетворено требований кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 54,5 млрд грн.