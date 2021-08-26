Мининфраструктуры опровергло возобновление работы электронного кабинета моряка

Информация о том, что функционирование официального электронного кабинета моряка уже восстановлено, не соответствует действительности.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, работа по восстановлению работы этого сервиса продолжается при участии специалистов Министерства цифровой трансформации.

"Имеющиеся электронные кабинеты связаны со старой базой данных, которая не находится под управлением уполномоченных государственных органов. Лишь в исключительных случаях информация из нее используется для верификации документов моряков, которые сейчас находятся в рейсах", – подчеркивается в сообщении.

Мининфраструктуры обещает сообщил о возобновлении работы электронного кабинета моряка отдельно.

Как сообщалось, в начале августа СБУ завершила передачу Министерству инфраструктуры Государственного реестра документов моряков, который находился под контролем третьих лиц, использовавших этот ресурс для коррупционных схем. Однако возобновление работы реестра может занять до двух месяцев, отмечали в Мининфраструктуры.

В июле СБУ обнародовала данные о том, что государственный электронный реестр документов моряков контролировали посторонние лица, что позволило им организовать схему выдачи документов за взятки, общая сумма которых достигала $150 миллионов в год.