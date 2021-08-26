Wizz Air возобновит рейсы из Киева в Будапешт

Венгерская авиакомпания Wizz Air заявила о возобновлении с 13 сентября 2021 года рейсов по маршруту Киев - Будапешт.

Об этом сообщили в компании, передает Интерфакс-Украина.

"Мы рады сообщить о возобновлении рейсов по маршруту Киев – Будапешт. Благодаря ему авиакомпания соединяет столицы Украины и Венгрии и предлагает пассажирам доступные возможности для путешествий", – отметила менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк.

Полеты по этому маршруту будут осуществляться два раза в неделю до конца октября и пять раз в неделю в ноябре. Рейсы будут вылетать из международного аэропорта "Киев" им. Сикорского ("Жуляны").

Чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров и экипажа во время перелета, Wizz Air вводит усиленные меры гигиены, предусматривающие соблюдение физического дистанцирования и улучшения чистоты на борту. Кроме того, пассажиров призывают рассчитываться за все необходимые услуги перед посадкой онлайн (например, оплачивать дополнительный багаж через интернет).