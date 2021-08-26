В госбюджете не хватает денег для выплат зарплат шахтерам, – Минэнерго

Уже на ближайших заседаниях Верховной Рады должен быть рассмотрен вопрос о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2021 год" с целью выделения дополнительных средств на зарплаты шахтеров государственных угольных предприятий в текущем году.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время рабочей поездки на шахту "Степная" госпредприятия "Львовуголь" 25 августа, передает пресс-служба министерства.

"Нам много нужно сделать в этом году, и принимая соответствующие изменения в государственный бюджет-2021, и закладывая средства, необходимые для угледобывающей отрасли, в госбюджете на следующий год", – подчеркнул министр энергетики.

Галущенко добавил, что Минэнерго уже провело расчеты необходимой суммы средств для угольной отрасли на следующий год и предоставило документы на согласование в Минфин.

По словам министра, Минэнерго тесно взаимодействует с народными депутатами для решения проблем угольной отрасли.

Согласно сообщению, во время визита на шахту министр энергетики Герман Галущенко спустился в забой, чтобы ознакомиться с процессом добычи угля.

"Я лично убедился, что это тяжелая и незаурядная профессия. Такая работа должна адекватно оцениваться государством. Мы будем делать все возможное, чтобы закрыть вопрос с заработной платой, и уже достигли определенных решений. Бюджет на следующий год должен учитывать реальные потребности угледобывающей отрасли, чтобы горняки получали зарплату систематически, а не от праздника к празднику", – отметил Галущенко.

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Как сообщалось, по данным Минэнерго, в госбюджете на 2021 год предусмотрено 3,12 млрд грн на финансирование программы "Реструктуризация угольной отрасли". Однако за первое полугодие из указанной суммы уже выплачено для погашение долгов по зарплате перед шахтерами государственных шахт 2,29 млрд грн, поэтому из предусмотренных в госбюджете на эти цели средств оставалось всего 777,65 млн грн.

В то же время задолженность по зарплате перед шахтерами по итогам первого полугодия 2021 года составляет 1,33 млрд грн, из них 1 млрд грн – долг, который возник с начала года.

При этом убытки от реализации угля государственными шахтами в первом полугодии составили 2,81 млрд грн. Таким образом, Минэнерго оценивало дефицит средств на выплату зарплаты до конца 2021 года в 2,9 млрд грн.