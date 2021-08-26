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"Ощадбанк" продлил действие истекших карт переселенцев до октября

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"Ощадбанк" продлил действие истекших карт переселенцев до октября
Карты государственного "Ощадбанка" для внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет", и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 октября 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Также в финучреждении напомнили, что "Ощадбанк" продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения.

"Если вы получили SMS от "Ощадбанка", то ваша перевыпущенная карта уже в отделении", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, если клиент не может забрать свою новую карту в отделении, то он сможет продолжать снимать средства и расплачиваться старой картой до 1 октября 2021 года.

Джерело:  "Ощадбанк"

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