Средний размер декретных выплат вырос за год на 22%, – Фонд соцстрахования

Сумма среднедневной выплаты помощи по беременности и родам от Фонда социального страхования по итогам июля 2021 года составила 344,7 грн, что на 22,3% или на 63 грн больше, чем в июле годом ранее.

Как сообщает пресс-служба Фонда, в региональном разрезе в июле среднедневной размер помощи колеблется от 272 грн в Волынской области до 504,9 грн в Киеве.

В Фонде напомнили, что размер помощи по беременности и родам зависит от средней заработной платы застрахованного лица. Фонд соцстрахования финансирует этот вид материального обеспечения в сумме 100% среднего дохода независимо от длительности страхового стажа.

Наибольшие суммы выплат за каждый день декретного отпуска Фонд финансирует для работниц Киевской (333,2), Луганской (321,5 грн), Донецкой (318,2 грн), Днепропетровской (317,4 грн), Николаевской (315,3 грн), Закарпатской (314,2 грн), Одесской (311,6) и Черкасской (303 грн) областей.

Отмечается, что всего в июле Фонд принял на финансирование заявления-расчеты для выплаты декретной помощи на 434,7 млн грн.