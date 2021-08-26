На трассе из Киева в "Борисполь" установят систему управления дорожным движением

На автодороге Киев-международный аэропорт "Борисполь" планируют запустить интеллектуальную автоматизированную систему управления дорожным движением.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора".

"Впервые на этом 17-километровом участке дороги будет установлена интеллектуальная автоматизированная система управления дорожным движением. На информационных табло будет отображаться информация о дорожных условиях и ограничения разрешенной скорости, дорожных пробках, температура и состояние дорожного покрытия", - сказано в сообщении.

Первые цифровые табло пока работают в тестовом режиме.

Ранее сообщалось, что автомагистраль между Киевом и аэропортом "Борисполь" открыли после ремонта для работы с максимальной пропускной способностью. Теперь для автомобилей доступны по четыре полосы движения как в направлении "Борисполя", так и в сторону Киева.