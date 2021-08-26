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Зеленский утвердил Лысого победителем конкурса на главу Госуправления делами

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Зеленский утвердил Лысого победителем конкурса на главу Госуправления делами
Президент Владимир Зеленский определили победителем конкурса на занятие должности главы Государственного управления делами (ГУД, "ДУСя") Игоря Лысого, который и сейчас руководит этим ведомством.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №539/2021 от 26 августа обнародовано на сайте главы государства.

Как сообщалось, Зеленский назначил Игоря Лысого руководителем ГУД в декабре 2020 года.

До этого Лысый с января 2020 года занимал должность заместителя главы ГУД, а с июня того же года исполнял обязанности главы ГУД после увольнения с этой должности Сергея Борзова, который был назначен главой Винницкой областной государственной администрации.

Согласно декларации, он вместе с женой владел чешской компанией Praga Strasnice Trading, домом в Хмельницкой области и арендовал жилье в Киеве. Кроме того Лысый указал $32,15 тыс., 225,3 тыс. грн и 297,5 тыс. евро наличными, тогда как его жена якобы отказалась предоставить информацию о своих сбережениях.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    - вован...я на понял...ты шо себе другого лысого завел ???
    Зеленский утвердил Лысого победителем конкурса на должность главы Госуправления делами - Цензор.НЕТ 346

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  • Олег Янишевский 3de695d6
    Але заголовок - шикарний.
  • Африкан_Свиридович
    Нє, з Brazzers! Зеленский утвердил Лысого победителем конкурса на должность главы Госуправления делами - Цензор.НЕТ 5491 Зеленский утвердил Лысого победителем конкурса на должность главы Госуправления делами - Цензор.НЕТ 2751
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