"Нафтогаз" может заняться закупкой угля для "Центрэнерго", – Галущенко

НАК "Нафтогаз Украины" совместно с Министерством энергетики сегодня изучает возможность покупки угля на мировом рынке для нужд ПАО "Центрэнерго" с последующей перепродажей производимой электроэнергии.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил во время посещения госпредприятия "Львовуголь", передает отраслевое издание ExPro.

"Сегодня мы с "Нафтогазом" прорабатываем модель, что "Нафтогаз" может найти определенные формы кооперации с "Центрэнерго" для того, чтобы купить уголь, передать "Центрэнерго", а затем получить электроэнергию и реализовать ее. Это нормальные, рыночные, цивилизованные вещи, которые мы также будем делать потому, что очевидно "Нафтогазу" дешевле купить уголь, еще потом заработать на нем, перепродавая электроэнергию, чем поставлять газ на то же "Центрэнерго", – рассказал Галущенко.

Министр также подтвердил, что Украина не сможет пройти отопительный сезон 2021-2022 годов без импорта угля.

"Сейчас запасы идут ниже графика – это до миллиона тонн. Мы на самом деле исходили из тех данных, которые предоставило НЭК "Укрэнерго", мы рассчитывали, что должно быть около 2,8 млн тонн к началу отопительного сезона, к сожалению, мы сейчас видим, что мы идем с отставанием, поэтому возник вопрос импорта... Без импорта мы не сможем", – сказал министр.

По его словам, частные компании уже заключили контракты на поставку из Польши.

"Уже есть заключенные контракты с Польшей, уже есть несколько контрактов с США (один – уже частично подписан). Это может быть Южно-Африканская республика", – сказал Галущенко, отметив, что поставки угля из Казахстана остаются под вопросом, ведь необходимо воспользоваться услугами российского монополиста "РЖД".

Как сообщалось, ранее Галущенко заявлял, что Министерство энергетики обратилось к государственным банкам с просьбой предоставть кредит государственному ПАО "Центрэнерго" для закупки угля для прохожднния отопительного сезона.

При этом министр констатировал, что сегодня "Центрэнерго" не имеет финансовой возможности обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет.

Напомним, на минувшей неделе Министерство энергетики утвердило новый помесячный график накопления угля для ТЭС и ТЭЦ, поручив накопить к началу отопительного сезона 3,05 млн тонн топлива, что более чем в два раза превышает пиковый показатель предыдущего графика (1,41 млн тонн).

При этом ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической, констатирует НЭК "Укрэнерго". Так, по состоянию на утро 25 августа на складах ТЭС находилось 750 тыс. тонн угля, что на 47,2% меньше, чем должно быть в соответствии с утвержденным Минэнерго графиком.