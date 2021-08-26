Кабмин переназначил Тафтая на должность главы Госкосмоса

Кабинет министров переназначил Владимира Тафтая на должность главы Государственного космического агентства.

Соответствующее решение было принято на заседании 26 августа, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в Telegram.

Отметим, что в феврале 2021 года Кабмин назначил Тафтая руководителем Госкосмоса вне конкурса.

Тафтай ранее работал на должности Начальника управления координации космической деятельности департамента экономики обороны и безопасности Минэкономики, а также на госпредприятии "Южный машиностроительный завод им. Макарова".

До последнего времени Тафтай также числился основателем и директором ООО "Иновацион Про".