Строительная инспекция разрешила компании Фукса построить высотку на столичном Подоле

Государственная архитектурно-строительная инспекция 20 августа выдала ООО "Интерстрой групп" разрешение на строительство жилых домов с паркингом и встроенно-пристроенными административными помещениями и заведениями общественного питания по ул. Электриков, 28 в Подольском районе Киева (вторая очередь строительства).

Об этом свидетельствуют данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства, пишут Наші гроші.

Разрешение выдано на строительство дома высотой 32 этажа, в котором запланировано 1322 квартиры.

При этом в декабре 2019 года Департамент охраны культурного наследия КГГА утвердил границы и режимы использования зон охраны памятника ландшафта, истории местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр".

Рыбальский полуостров входит в зону охраны этого памятника, где действует ограничение по высотности застройки. В частности, для участков, где возводится указанный 32-этажный жилой комплекс, установлено ограничение по высоте не выше 20 метров, что соответствует 6-7 этажам.

Это строительство происходит на трех участках общей площадью 5,08 га по ул. Электриков, 28, находящихся в аренде ООО "Интерстрой групп" с 2017 года. Киевсовет передал землю в аренду этой фирме в связи с тем, что в 2015 году она купила там имущественный комплекс. За якобы повреждение этого комплекса "Интерстрой Групп" даже пытался отсудить у киевских коммунальщиков более 80 млн грн.

В мае 2017 года "Интерстрой групп" получила градостроительные условия и ограничения для застройки участков. В соответствии с ними предполагается строительство трех домов, в одном из которых должно находиться детский сад.

Максимальную высоту и этажность застройщик должен был определить на основании выводов историко-градостроительного обоснования (ИГО), утвержденного Минкультом. Впрочем, в феврале 2018 года требование по разработке ИГО было отменено. Таким образом застройщики руководствовались детальным планом территории (ДПТ), утвержденным в 2016 году, согласно которому на участках проектирования предусмотрен многофункциональный комплекс с разной этажностью (24-33 этажа).

Как свидетельствуют данные судебного реестра, в 2019 году застройщики получили в Министерстве культуры согласование проектной документации объекта строительства по ул. Электриков, 28. Это произошло по принципу молчаливого согласия: застройщик подал документы в Минкульт 23 мая 2019 года, но никакого ответа не получил; и с 1 июля 2019 года проектная документация считается согласованной по принципу молчаливого согласия.

Аналогичным образом застройщик в декабре 2019 года получил в Минкульте по принципу молчаливого согласия разрешение на проведение земляных работ на объекте.

Между тем, еще до получения этих согласований в Минкультуры Госархстройинспекция в декабре 2018 года выдала "Интерстрой групп" разрешение на строительство по ул. Электриков, 28, 32-этажного дома на 377 квартир (первая очередь строительства).

Как известно, по ул. Электриков, 28, строится ЖК OASIS. Девелопером проекта выступает группа bUd development, связанная с нардепом от ОПЗЖ Вадимом Столаром и председателем правления ПАО "ХК "Киевгорстрой" Игорем Кушниром.

Собственниками ООО "Интерстрой групп" является виргинская компания "Бейнберри Групп Лимитед" (Baneberry Group Limited) (62%) и Владимир Кошак (38%). Конечным владельцем Baneberry Group Limited является бизнесмен Павел Фукс, который в июне этого года попал под санкции СБНО Украины. В частности, в отношении Фукса на три года установлена блокировка активов, аннулирование или приостановка лицензий и других разрешений, наличие которых является условием осуществления определенного вида деятельности и т. д.