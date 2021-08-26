ГАСИ выдала компании Шуфрича и Бродского разрешение на реставрацию Киевского речного вокзала

Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала ЧАО "Киевский речной порт" разрешение на проведение реставрацию памятника архитектуры и искусства на Почтовой площади, 3 в столице.

Об этом сообщила член общественного совета при Подольской райгосадминистрации Ольга Рутковская на странице в Facebook.

"Выясняем, есть ли все согласования и суть реставрационных работ. Ведь очень важной частью памятника является первичное архитектурно-планировочное решение и комплекс фресок", – отметила она.

Рутковская добавила, что компания-застройщик аффилирована с застройщиком ЖК "Эдельдорф" на ул. Старонаводницкой, 42-44. на Печерске.

Как сообщалось, в июне сын народного депутата Нестора Шуфрича (ОПЗЖ) – Александр – объявил о планах приобрести 10,8 млн акций (23,5% ) в ЧАО "Киевский речной порт".

Согласно данным госреестра, 24,99% речпорта владеет ООО "Сант Гален Холдинг", 24% принадлежит ООО "Денди инвест", еще 22,5% – ООО "Сучасне партнерство" Вячеслава Русанова.

Бенефициарами предприятия через "Денди-инвест" указан бизнесмен и экс-глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский и члены его семьи, через "Сант Гален Холдинг" – Ирина Коваленко, через "Сучасне партнерство" – Вячеслав Русанов.

Согласно YouControl, "Современное партнерство" и "Сант Гален Холдинг" и рание имели отношение к бизнесмену Нестору Шуфричу. Шуфрич - нардеп 3-4, 6-9 созывов Рады, экс-министр чрезвычайных ситуаций, экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны во времена президентства Виктора Януковича.