Кабмин отдал полномочия забирать дипломы из-за плагиата выдавших их вузам

Кабинет министров утвердил Порядок отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, 26 августа.

"Правительством принято важное решение, а именно – создание правовых условий, которые будут стимулировать соискателей образования придерживаться академической добродетели и нести ответственность в случае нарушений. Важно, что теперь на государственном уровне четко определена процедура принятия решения об отмене степени или квалификации специалиста и круг уполномоченных на такие действия субъектов. Речь идет исключительно о заведениях высшего образования", – отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

В частности, утвержденный порядок определяет:

процедуру отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации в случае выявления фактов нарушения соискателем высшего образования академической добродетели;

процедуру рассмотрения дела о нарушении соискателем высшего образования академической добродетели;

процедуру рассмотрения вопроса о добровольном отказе соискателя высшего образования от степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации;

правовые последствия отмены решения и порядок его обжалования.

Действие этого Порядка будет распространяться на решение о присуждении степеней высшего образования "младший бакалавр", "бакалавр" и "магистр" и присвоения соответствующих квалификаций.

Отмена решения осуществляется в случае обнаружения, в частности в квалификационной работе, академического плагиата, фабрикации, фальсификации, списывания, обмана, взяточничества.

Обеспечивать соблюдение участниками образовательного процесса академической добродетели будет система внутреннего обеспечения качества высшего образования университета. Порядок выявления и установления фактов нарушения академической добродетели будет утверждаться ученым советом учреждения высшего образования.

Отмена решения также будет осуществляться заведением высшего образования, который приговорил соответствующую степень высшего образования, или его правопреемником.

В случае отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации соответствующий документ о высшем образовании и документы о высшем образовании, выданные на его основе, будут недействительными.

Как сообщалось, с июня 2020 года Министрерство образования и науки возглавляет Сергей Шкарлет.

Ранее Шкарлет дважды поддерживал на президентских выборах Виктора Януковича, был депутатом облсовета от "Партии регионов", после смены власти пытался избраться от "Блока Петра Порошенко". По данным инициативы "Дисергейт", в научных публикациях Шкарлета обнаружены признаки плагиата.