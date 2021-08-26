Транспортные предприятия увеличили перевозку грузов с начала года на 5%, – Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета оккупированных территорий Крыма и Донбасса) в январе-июле 2021 года увеличили перевозку грузов на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 342,3 млн тонн.