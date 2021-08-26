Объем выданных кредитов по программе портфельных гарантий превысил 5 миллиардов

В рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине через инструмент государственных гарантий на портфельной основе по состоянию на 1 августа 2021 года 10 банками предоставлено 1 917 кредитов на общую сумму 5 млрд 7 млн грн.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Отмечается, что обязательства по основному долгу, который частично обеспечен государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 2,32 млрд грн. Это около 59% от общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3,93 млрд грн).

При этом в июле текущего года предоставлено 122 кредита на сумму 735 млн грн с обязательством по долгу в 306 млн грн.

По количеству выданных кредитов лидирует государственный "Приватбанк" – 945 кредитов на сумму 859 млн грн, что составляет почти 100% лимита таких гарантий, предоставленных в 2020 году.

Вторым по величине выданных кредитов на портфельной основе стал "Ощадбанк" – 680 кредитов на 2 млрд 36 млн грн.

Наибольшим спросом программа пользуется в Киеве – 151 кредит на 542 млн грн. Во Львовской и Днепропетровской областях, которые входят в тройку лидеров, эти показатели составили 136 кредитов (340 млн грн) и 129 кредитов (300 млн грн) соответственно.

По виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдавалось в сфере оптовой и розничной торговли (675), сельского хозяйства (558) и перерабатывающей промышленности (277).