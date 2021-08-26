Минцифры и "Укроборонпром" подписали меморандум о развитии искусственного интеллекта

Министерство цифровой трансформации и госконцерн "Укроборонпром" подписали меморандум о намерениях относительно консолидации усилий для развития цифровой экономики, инноваций, в частности сферы технологий искусственного интеллекта.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Искусственный интеллект становится одной из ключевых трансформационных технологий экономики, обороны, государственного управления...Правительство уже приняло нашу Концепцию развития искусственного интеллекта и утвердило план ее реализации. Теперь вместе с "Укроборонпромом" будем внедрять искусственный интеллект в оборонной сфере", – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева, внедрение технологий искусственного интеллекта в оборонной сфере является важной составляющей реформы всего ОПК и госконцерна в частности.

"Сегодня эти технологии интересны оборонке как с точки зрения защиты собственного киберпространства, так и с точки зрения инновационных разработок, а также создания оружия и техники нового сверхсовременного образца. Речь идет о беспилотных системах, настоящий потенциал которых охватывает все поля боя, – землю, море, воздух и космос. Это даст нам возможность побеждать в войнах будущего", – отметил он.

Меморандум предусматривает сотрудничество по таким направлениям:

развитие искусственного интеллекта в сферах национальной безопасности и обороны;

создание научно-исследовательских проектов в отрасли искусственного интеллекта в сфере национальной безопасности (акселераторы R&D, научные программы).

Напомним, Кабинет министров 2 декабря 2020 года утвердил концепцию развития искусственного интеллекта в Украине. Концепция направлена на повышение конкурентоспособности Украины вследствие использования искусственного интеллекта в социально-экономической, научно-технической, оборонной, экологической, национально-культурной и других сферах.