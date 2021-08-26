Услуги консультантов из Deutsche Bahn обойдутся для "Укрзализныци" в 34 миллиона

ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" АО "Укрзализныця" 19 августа сообщило о намерении заключить соглашение с компанией DB Engineering&Consulting GmbH о предоставлении консультационных услуг по вопросам предпринимательской деятельности и управления стоимостью 1,08 млн евро (33,85 млн грн по текущему курсу НБУ).

Министр инфраструктуры Александр Кубраков 25 августа сообщил о подписании этого соглашения, хотя в системе "Прозорро" подписанного договора еще нет, пишут Наші гроші.

Согласно условиям закупки, дочерняя фирма немецкой государственной компании Deutsche Bahn до осени 2022 года будет предоставлять "Укрзализныци" аналитические услуги. Аванс составляет 20%, остальные 80% оплатят после оказания услуг.

Заказ включает следующие три проекта:

внедрение общественно важных перевозок (PSO) пассажиров, первый контрактный период рассчитан на 3-5 лет;

разработка бизнес-планов для пассажирских компаний, осуществляющих перевозки в дальнем и пригородном сообщениях на 2022-2026 годы;

поддержка обновления парка подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок.

В частности дочерняя компания Deutsche Bahn выполнит оценку перспектив закупки и производства пассажирского подвижного состава в Украине, а также возможностей участия в производстве такого подвижного состава в рамках производственной кооперации.

Кроме того, консультанты должны разработать модель ценообразования на пассажирские перевозки с учетом "лучших международных практик". Для пригородного сообщения модель должна включать механизм распределения бюджетной нагрузки между местными бюджетами территориальных общин, городов и областей.

Также нужно изменить технические требования к закупке пассажирского подвижного состава (региональные электрички, региональные дизель-поезда, вагоны для ночных поездов) с выбранными ключевыми производителями (4-5) на рынке Украины и других международных рынках. При этом подрядчик должен разработать ключевые критерии процесса квалификации поставщиков будущих тендеров.

Услуги касаются всей "Укрзализныци", но их заказывает ЧАО "КЭВРЗ", которое не является заказчиком по закону "О публичных закупках". Благодаря этому завод объявил упрощенную/допороговую закупку, на которую пришла только DB Engineering&Consulting GmbH. Она и стала победителем, ведь такая процедура может успешно состояться даже при наличии только одного участника.

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Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" тажке заключила договор с немецким консорциумом DB Engineering & Consulting GmbH о предоставлении консультационных услуг в отрасли повышения энергоэффективности.

Напомним, 5 февраля 2020 года "Укрзализныця", национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG и компания DB Engineering & Consulting GmbH подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию "Укрзализныци". Планировалось, что с 2021 года компания DB E&C будет предоставлять "Укрзализныци" поддержку в сфере управления.

Конкретные границы и дальнейшие условия сотрудничества между компаниями планировалось согласовать в рамках отдельного Соглашения о стратегическом партнерстве.

Однако в апреле того же года министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что вопрос сотрудничества "Укрзализныци" и Deutsche Bahn в плане оказания консультационных услуг немецкой компанией переносится на неопределенный срок.