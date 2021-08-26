Хакеры смогли обойти защиту украинских мобильных операторов, – СБУ

Киберспециалисты СБУ разоблачили и блокировали деятельность мошенников, которые "обошли" защиту украинских мобильных операторов в технологии международной телефонии.

Как сообщает пресс-центр СБУ, благодаря этому злоумышленники смогли предоставлять незаконные услуги анонимных международных звонков.

"Злоумышленники пользовались устройствами, которые позволяли осуществлять международные звонки под видом местных. Таким образом кибермошенники гарантировали своим клиентам полную анонимность при зарубежных звонках. По оперативным данным, ежемесячно дельцы зарабатывали почти $20 тыс.", – сказано в сообщении.

В ходе следствия установлено, что злоумышленниками оказались жители Одессы. Они завладели специализированным телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением, которое позволяло перенаправить каналы мобильной связи.

"Звонки, которые осуществлялись по этой технологии, обеспечивали полную анонимность и могли использоваться для нанесения вреда интересам государства. Для обеспечения "конспирации" дельцы разместили вспомогательное оборудование в автомобилях местных таксистов, которые постоянно меняли местонахождение, и имитировали деятельность реальных абонентов", – отмечают в СБУ.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов и в их автомобилях сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику с установленным специальным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование (GSM-шлюзы, GSM-модемы, SIM-банки), sim-карты операторов мобильной связи и черновую документацию, которая подтверждает противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса устанавливаются все обстоятельства противоправных действий и причастные лица. Продолжается досудебное следствие.