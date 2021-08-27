Booking.com оштрафовали в России на $17,5 миллиона

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации оштрафовала сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com на 1,3 млрд рублей (около $17,5 млн) в рамках дела против агрегатора о навязывании гостиницам требования соблюдать паритет цен.

Об этом говорится в сообщении регулятора, передает Интерфакс.

"ФАС России наложила на Booking.com B.V. (Нидерланды) оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Компания управляет агрегатором Booking.com", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в декабре 2020 года ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com B.V., возбужденного в результате рассмотрения обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

ФАС установила, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов).

"Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com", - пояснили в ФАС.

В сообщении регулятора отмечается, что до настоящего момента компания не исполнила предписание ФАС по этому разбирательству.