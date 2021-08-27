Зеленский подписал указ о создании кибервойск в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №446/2021, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О неотложных мерах по киберобороне государства".

Документ обнародован на сайте Офиса президента.

Отмечается, что соответствующее решение было принято для защиты суверенитета государства, обеспечения его обороноспособности, предотвращения вооруженного конфликта и оказанию отпора вооруженной агрессии в киберпространстве.

Согласно решению СНБО, Кабмин должен неотложно рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения надлежащего функционирования кибервойск. Также рассчитать объем комплектования личного состава кибервойск с учетом оптимального соотношения военнослужащих, работников Министерства обороны Украины, а также зачисленных в запас, резервистов и других категорий лиц.

Также по результатам расчетов в двухмесячный срок поручено разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект по созданию и функционированию в системе Минобороны кибервойск.