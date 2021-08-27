Зеленский подписал указ о создании кибервойск в Украине
Документ обнародован на сайте Офиса президента.
Отмечается, что соответствующее решение было принято для защиты суверенитета государства, обеспечения его обороноспособности, предотвращения вооруженного конфликта и оказанию отпора вооруженной агрессии в киберпространстве.
Согласно решению СНБО, Кабмин должен неотложно рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения надлежащего функционирования кибервойск. Также рассчитать объем комплектования личного состава кибервойск с учетом оптимального соотношения военнослужащих, работников Министерства обороны Украины, а также зачисленных в запас, резервистов и других категорий лиц.
Также по результатам расчетов в двухмесячный срок поручено разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект по созданию и функционированию в системе Минобороны кибервойск.