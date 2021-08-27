Киевского предпринимателя подозревают в хищениях на поставке консервов военным на 800 тысяч, – Офис генпрокурора
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, между предпринимателем и военной частью был заключен договор на закупку 10 тыс. кг мясопродуктов – мясных консервов для питания военнослужащих.
"Поставщик, зная, что технические характеристики товара не соответствуют государственным стандартам и другим требованиям в сфере оборота пищевых продуктов, передала воинской части этот товар. В дальнейшем должностные лица воинской части провели расчет с продавцом", – говорится в сообщении.
Согласно экспертному выводу, поставленные консервы не соответствуют требованиям ГСТУ. Вследствие этого госбюджету нанесли убытки в размере почти 800 тыс. грн.
Отмечается, что в рамках расследования указанного уголовного производства также проверяется причастность группы предпринимателей к поставке другой некачественной продукции военнослужащим.