Зеленский утвердил новую редакцию Стратегии кибербезопасности Украины

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая 2021 года "О Стратегии кибербезопасности Украины".

Соответствующий указ №447/2021 и текст Стратегии опубликованы на сайте Офиса президента.

Указ утверждает проект Стратегии кибербезопасности. Кроме того, отмечается, что Национальный координационный центр кибербезопасности должен в течение двух месяцев разработать и подать на рассмотрение СНБО план реализации Стратегии, а Кабмин совместно со Службой безопасности Украины и Службой внешней разведки должны обеспечить выполнение указанного плана после его утверждения.

Также документ признает утратившей силу статью 2 указа Президента Украины от 15 марта 2016 № 96 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 января 2016 года" О Стратегии кибербезопасности Украины", делая недействительной предыдущую редакцию Стратегии.

Ответственным за выполнение решения СНБО назначен секретарь Совета Алексей Данилов.