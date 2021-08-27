Зеленский утвердил новую редакцию Стратегии кибербезопасности Украины
Соответствующий указ №447/2021 и текст Стратегии опубликованы на сайте Офиса президента.
Указ утверждает проект Стратегии кибербезопасности. Кроме того, отмечается, что Национальный координационный центр кибербезопасности должен в течение двух месяцев разработать и подать на рассмотрение СНБО план реализации Стратегии, а Кабмин совместно со Службой безопасности Украины и Службой внешней разведки должны обеспечить выполнение указанного плана после его утверждения.
Также документ признает утратившей силу статью 2 указа Президента Украины от 15 марта 2016 № 96 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 января 2016 года" О Стратегии кибербезопасности Украины", делая недействительной предыдущую редакцию Стратегии.
Ответственным за выполнение решения СНБО назначен секретарь Совета Алексей Данилов.