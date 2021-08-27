Апелляционный суд закрыл дело о банкротстве производителя "Гаврилівських курчат"

Северный апелляционный суд 17 августа удовлетворил апелляционную жалобу ООО "Комплекс Агромарс" и отменил решение Хозсуда города Киева, которым было открыто производство о банкротстве этой компании.

Об этом сообщает Finbalance.

По данным госреестра, конечные бенефициары этой компании – Евгений Сигал и Марина Сигал. "Агромарс" – один из крупнейших производителей мяса птицы в Украине (ТМ "Гавриловские цыплята").

Отмечается, что инициатором процедуры банкротства ООО "Комплекс Агромарс" было ООО "Интер Вэй Капитал". Суд первой инстанции признал кредиторские требования этой компании к ООО "Комплекс Агромарс" на 213,9 млн грн, в т.ч. 158,4 млн грн – как обеспеченные залогом/ипотекой имущества должника (ООО "Интер Вэй Капитал" выкупило указанные права требования у ПУМБ).

Согласно судебным материалам, ООО "Комплекс Агромарс" возражало против открытия производства по делу о банкротстве, ссылаясь на возможность выполнить обязательства по кредитным договорам без применения процедуры банкротства, а также указывая на существование спора о праве требования инициирующего кредитора.

Как констатируется, ООО "Комплекс Агромарс" не согласно с договорам уступки права требования, которые заключили ПУМБ и ООО "Интер Вэй Капитал", а потому обратилось в суд с исковым заявлением о признании этих договоров недействительными.

Кроме того, ООО "Комплекс Агромарс" указывало, что ООО "Интер Вэй Капитал" получило право обращаться в суд на основании договора уступки прав требования по кредитному договору в период действия ограничений, установленных законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украина о ходе процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабмином с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" от 18 июня № 731-IX об открытии производства по делам о банкротстве должников - юридических лиц по заявлению кредиторов по требованиям к должнику, возникшие в период действия карантина.

"Коллегия судей соглашается с аналогичными аргументами должника, изложенными в апелляционной жалобе, и отклоняет противоположные аргументы кредитора в отзыве на апелляционную жалобу", – говорится в решении суда.

Ранее сообщалось, что 14 июля суд открыл производство по делу о банкротстве ООО "Комплекс Агромарс".

Напомним, в июне 2018 года полиция задержывала владельцев агрохолдинга "Агромарс" по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области.

По данным ГПУ, в результате систематического нарушения норм законодательства об охране природной среды должностными лицами ООО "Комплекс Агромарс" нанесен ущерб государству на общую сумму 253,82 млн грн.

Печерский суд арестовал владельцев "Агромарса" – экс-нардепа "Партии регионов" Евгения Сигала и Марину Сигал – с правом залога в сумме 80 млн и 90 млн грн соответственно. Еще одного человека, руководителя структурного подразделения предприятия, исполнительного директора Ивана Зозулю, арестовали на 2 месяца с правом освобождения под залог в 84 млн грн. Впоследствии размеры залога были снижены судом и все задержанные вышли на свободу. А в марте 2019 года Генпрокуратура решила закрыть дело

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2018 году оценивал долю агрохолдинга ООО "Комплекс Агромарс" на рынке куриного мяса в 12%.