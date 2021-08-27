Кабмин назначил в правление "Укрзализныци" еще одного бывшего топ-менеджера Ахметова

Кабинет министров во время заседания заседания 26 августа вывел из состава правления АО "Укрзализныця" Франтишека Буреша.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко по итогам заседания правительства, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, правительство временно возложило обязанности члена правления АО "Укрзализныця" на первого заместителя директора филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" Ореста Логунова.

Логунов до 2017 года занимал должность директора по логистике энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. В августе текущего года на своей странице в Facebook он подтвердил, что работает в сфере закупок "Укрзализныце".

Франтишек Буреш вошел в состав правления АО "Укрзализныця" в июне 2019 года и отвечал за обновление подвижного состава.

Как сообщалось, ранее в августе Кабинет министров уволил Ивана Юрика с должности и.о. главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность Александра Камышина – советника министра инфраструктуры Александра Кубракова. В 2012-2019 годах Камышин был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова.