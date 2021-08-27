База отдыха Минфина "Конча-Заспа" за полгода получила убытки на 500 тысяч

База отдыха "Конча-Заспа", которая находится в одноименной рекреационной зоне под Киевом, за первое полугодие 2021 года отчиталась об убытках в размере 516 тыс. грн.

Об этом говорится в отчете базы отдыха, передает проект "Марлин".

Кроме того, совокупный дефицит содержания базы за 2017-2021 годы составил 957 тыс. грн. Объект находится в управлении Министерства финансов, которое не передает его на приватизацию.

Отмечается, что в первой половине 2021 года государственная база заработала на посетителях 1,35 млн грн. В то же время, расходы "Конча-Заспы" составили 1,87 млн грн, почти половина из которых – это оплата труда персонала.

В последний раз база получила прибыль в 2018 году – 112 тыс. грн.

На ее территории расположены 50 домиков, клиентам предлагаются номера от 185 до 495 грн с человека, а из развлечений – поле для мини-футбола, пляж и бар.

На дополнительный запрос в Минфин относительно количества их сотрудников, которые отдыхали на этих базах, в министерстве ответили, что аренда мест отдыхающими осуществляется на общих основаниях в соответствии с установленными тарифами.

"Ведение учета отдыхающих по признаку их трудоустройства и места работы законодательством не предусмотрено", – уточнили в ведомстве.

На вопрос, будет ли указанный объект в перечне приватизации в 2021 году или последующие годы, в пресс-службе Минфина отметили, что сейчас завершается анализ деятельности подчиненных учреждений.

"А также изучаются пути расширения круга услуг, которые могут предоставляться базами отдыха, что будет способствовать увеличению рабочих мест, поступлений платежей в государственные и местные бюджеты", – добавили в пресс-службе.

Только после результатов анализа в Минфине пообещали принять решение о приватизации.