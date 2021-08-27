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СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для "Укрзализныци" под видом "инновационной" продукции из ОРДЛО

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СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для "Укрзализныци" под видом "инновационной" продукции из ОРДЛО
Служба безопасности разоблачила масштабную коррупционную схему в АО "Укрзализныця", участники которой поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие, составляющие которых изготовлены на временно неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области.

Как сообщает в пресс-центре Службы безопасности, среди организаторов схемы – гражданин Российской Федерации.

"По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует технических условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети "Укрзализныци", стоимость которой составляет более 3 млрд грн", – говорится в сообщении.

При этом, для получения "прибыли" участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Дельцы делали это под видом закупки запчастей, изготовленных из "инновационного материала".

Установлено, что гражданин РФ совместно с высокопоставленными чиновниками госпредприятия наладили коррупционный механизм приобретения запчастей для подвижного состава. Закупку товара они совершали через подконтрольную россиянину коммерческую структуру в Киеве.

На данный момент в рамках уголовного производства на обнаруженную продукцию наложили арест.

Джерело:  СБУ
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