"ДТЭК Энерго" Ахметова и "Центрэнерго" заказали 75 тысяч тонн угля из США (обновлено)

"ДТЭК Энерго" и ПАО "Центрэнерго" согласовали с американской компанией поставку 75 тыс. тонн энергетического угля. Судно с топливом прибудет в Украину в ближайшие месяцы.

Как сообщает пресс-служба "ДТЭК Энерго", объемы угля будут распределены равными частями (по 37,5 тыс. тонн) для нужд ТЭС частной и государственной генераций.

"Скоро Украина войдет в отопительный сезон, и наша общая задача - пройти его стабильно, чтобы украинцы были со светом и теплом", – отметил гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

В "Центрэнерго" напомнили, что в прошлом году украинская энергосистема оказалась в сложной ситуации из-за сильных морозов и недостаточных запасов угля.

"Поэтому стабильность работы энергосистемы – наш первый приоритет. Дополнительные запасы угля позволят нам спокойно пройти через отопительный сезон, без необходимости использования газа или импорта электроэнергии ", – отметили в компании.

Впоследствии в пресс-службе "Центрэнерго" уточнили, что поставщиком угля станет американский производитель Hamilton mine US. Ресурс будет поставлен в Украину международным трейдером Trafigura.

В то же время в "Центрэнерго" подчеркнули, что ключевыми поставщиками угля для ТЭС компании остаются государственные шахты. За последние 5 месяцев государственными угледобывающими предприятиями в адрес ТЭС "Центрэнерго" было отгружено 1,31 млн тонн угольной продукции, за которую уплачено около 2,3 млрд грн.

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Как сообщалось, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что Минэнерго обратилось к государственным банкам с просьбой предоставть кредит государственному ПАО "Центрэнерго" для закупки угля для прохожднния отопительного сезона.

При этом министр констатировал, что сегодня "Центрэнерго" не имеет финансовой возможности обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет.

Напомним, на минувшей неделе Министерство энергетики утвердило новый помесячный график накопления угля для ТЭС и ТЭЦ, поручив накопить к началу отопительного сезона 3,05 млн тонн топлива, что более чем в два раза превышает пиковый показатель предыдущего графика (1,41 млн тонн).

При этом ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической, констатирует НЭК "Укрэнерго". Так, по состоянию на утро 25 августа на складах ТЭС находилось 750 тыс. тонн угля, что на 47,2% меньше, чем должно быть в соответствии с утвержденным Минэнерго графиком.

Напомним, "ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.