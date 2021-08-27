Молдова возобновит движение поездов из Кишинева в Одессу

С 28 августа "Молдавская железная дорога" возобновляет движение поездов по маршруту Одесса – Кишинев – Одесса.

Об этом сообщили в компании, передает "Европейская правда".

"По согласованию ГП "Молдавская железная дорога" с АО "Укрзализныця" с 28.08.2021 года назначается курсирование пассажирского поезда 642/641 Одесса – Кишинев – Одесса с отправлением из Одессы в 18:36, прибытием в Кишинев в 22:33, отправлением из Кишинева в 07:09, прибытием в Одессу в 10:55", – говорится в сообщении.

Поезд будет курсировать ежедневно.

Отметим, что поезд "Кишинев – Одесса" был отменен в марте 2020 года из-за карантина в двух странах, и так и не был восстановлен. Этому послужили как карантин, так и экономическая ситуация на молдавской железной дороге.