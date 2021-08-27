"Роснефть" попросила Путина разрешить поставлять газ в Европу вместе с "Газпромом"

Глава "Роснефти" Игорь Сечин на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе попросил российского президента Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом".

Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на соответствующее письмо Сечина, имеющееся в распоряжении издания.

Согласно документу, глава "Роснефти" предлагает платить с этих объемов существенно увеличенный налог на добычу газа, что, по оценкам главы "Роснефти", позволит бюджету дополнительно получить до 37 млрд руб. в год.

При этом речь не идет об отмене экспортной монополии "Газпрома" и изменении законодательства. "Роснефть" хочет подписать с монополией соглашение, по которому агентом при экспорте газа нефтекомпании выступит "Газпром".

Сечин также отмечает, что такие поставки "будут способствовать снятию ограничений" со стороны антимонопольного законодательства ЕС в отношении допустимой загрузки газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", а также Opal (продолжение "Северного потока-1"). Сейчас незадействованная мощность Opal составляет 12,8 млрд кубометров в год.

По данным "Коммерсанта", Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку и главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть предложение Сечина.

Газета отмечает, что письмо Сечина было отправлено в момент, когда "Газпром" пытается справиться с последствиями аварии на своем заводе в Новом Уренгое 5 августа, которая повлияла в том числе на экспортные поставки газа.

С начала августа биржевые цены на газ в Европе стабильно превышают $500 за 1 тыс. кубометров из-за низких запасов в хранилищах в преддверии зимы и меньших, чем ожидалось, поставок со стороны "Газпрома".

Издание отмечает, что это далеко не первая попытка "Роснефти" получить доступ к экспорту газа, но все они закончились неудачей.