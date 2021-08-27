Зеленский подписал закон для решения проблемы долгов за газ на 100 миллиардов
Как передает БизнесЦензор, согласно информации на странице соответствующего законопроекта №3508-д на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 27 августа.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект во втором чтении 15 июля.
Согласно пояснительной записке, документ призван создать урегулирования задолженности субъектов рынка природного газа и сопутствующих рынков, общий объем которой по состоянию на 1 мая 2021 года оценивалась в около 100 млрд грн.
Проектом закона предусматривается установить порядок участия субъектов рынка природного газа в процедуре урегулирования задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке, а также на законодательном уровне закрепить пути и механизмы урегулирования такой задолженности, а именно:
- проведение взаиморасчетов с привлечением средств государственного бюджета;
- реструктуризацию остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях;
- списание пени, штрафных и финансовых санкций, начисленных на задолженность, подлежащей урегулированию согласно закону при условии погашения тела долга;
- приостановку исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений в части взыскания задолженности за газ.
Согласно документу, такие взаиморасчеты будут проводится после верификации долгов участников рынка в порядке и на условиях, утвержденных Кабинетом министров за счет средств специального фонда государственного бюджета.
Кроме того, этим же законом Верховная Рада обязала производителей всех форм собственности, кроме производителей по зеленому тарифу и получившим господдержку в результате аукциона, с 1 сентября 2021 года по 1 апреля 2022 года продавать электроэнергию по двусторонним договорам (ДД) исключительно по результатам электронных аукционах, а трейдеров и поставщиков – продавать на рынке "на сутки вперед" (РСВ) не более 10% ресурса, приобретенного по ДД.
По словам главы энергокомитета Рады Андрея Геруса, заключенные договора, период действия которых припадает на время с 1 сентября, производители будут обязаны привести в соответствие с законом и перезаключить их, если они заключались не по результатам аукциона.
Что касается ограничений трейдеров и поставщиков, до 1 ноября 2021 года общий (максимальный) объем продажи ими электроэнергии на РСВ за месяц не может превышать 10% зарегистрированного объема покупки по двусторонним договорам у производителей или гарантированного покупателя на этот расчетный период.
В случае импорта электроэнергии объем продаж на РСВ увеличивается на объем импортированного ресурса, следует из указанной правки №756.