Минэнерго разработает механизм гарантий происхождения "зеленой" электроэнергии

Министерство энергетики разработает механизм выдачи гарантий происхождения электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, передает пресс-служба министерства.

По словам замминистра, указанный механизм также предусматривает порядок прекращения действия гарантий происхождения электроэнергии из альтернативных источников. Ожидается, что его внедрение будет способствовать уменьшению перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии.

"Запуск механизма подтверждения, который позволяет подтвердить, что электрическая энергия произведена именно из возобновляемых источников, потенциально приведет к снижению объема перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии и тарифа на передачу НЭК "Укрэнерго". Гарантии происхождения дадут возможность украинским экспортерам покупать именно "зеленую" электроэнергию, что в том числе, позволит избежать налогообложения на выбросы СО2 на границе со странами ЕС (СВАМ)", – отметил Власенко.

По его словам, Министерство энергетики уже начало работу над разработкой соответствующего проекта постановления Кабинета министров, что предусмотрено законом "Об альтернативных источниках энергии".

Власенко добавил, что подготовить документ планируется в кратчайшие сроки, поскольку спрос на такие гарантии происхождения уже есть на рынке.

Как сообщалось, Министерство энергетики разработало законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии на рыночных принципах", который призван изменить схему оплаты электроэнергии по "зеленому тарифу".