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"Укрзализныця" в Киеве открыла выставку обновленного подвижного состава

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"Укрзализныця" в Киеве открыла выставку обновленного подвижного состава
"Укрзализныця" на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве открыла выставку обновленного пассажирского подвижного состава.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выставка представлена на первой платформе станции "Киев-Пассажирский". Там презентованы образцы современных электропоездов, дизель-поездов и пассажирских вагонов.

Отмечается, что для посетителей выставка будет доступна 27 и 28 августа с 9:00 до 18:00.

"Обновление подвижного состава "Укрзализныци" является частью проекта "Большое строительство", а сама выставка пройдет под лозунгом #ЗалізніЗміни – в 2021 году "Укрзализныця" закладывает фундамент масштабной 5-летней программы обновления подвижного состава во всех сегментах пассажирских перевозок", – говорится в сообщении.

В рамках выставке представлено:

  • электропоезд FLIRT производства швейцарской компании Stadler;
  • обновленный пригородный электропоезд от Киевского электровагоноремонтного завода (Украина);
  • первые купейные вагоны из партии заказанных в 2021 году от Круковского вагоностроительного завода (Украина);
  • капитально отреставрированные пассажирские вагоны-трансформеры (собственные производственные мощности "Укрзализныци");
  • обновленный плацкартный вагон от "Укрзализныци" и НПО "Рост" (Украина).
Джерело:  "Укрзализныця"
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