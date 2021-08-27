СБУ обнаружила схему поставки некачественных продуктов питания пограничникам
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Установлено, что противоправную деятельность организовал руководитель коммерческой структуры из Полтавской области. Злоумышленник создал на территории региона несколько подконтрольных фиктивных фирм. Через них он поставлял военным некачественную продукцию, а полученные из бюджета деньги выводил в тень.
Во время обысков по местам пребывания участников схемы правоохранители обнаружили:
- подготовленные для отправки военным большие объемы продуктов питания неизвестного происхождения;
- наклейки, тару, печати и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас организатору сделки сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к нему.