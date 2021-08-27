Реальная заработная плата за год выросла на 10%, – Госстат

Реальная заработная плата в Украине в июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года выросла на 10,2%, по сравнению с июнем текущего года – на 0,1%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле по сравнению с июнем 2021 года возросла на 0,2%, в годовом измерении – на 21,5%, составив 14 345 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 тыс. грн).

Госстат уточняет, что в июне 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 14 313 грн, мае – 13 499 грн, апреле – 13 543 грн, марте – 13 612 грн, феврале – 12 549 грн, январе – 12 337 грн.

По данным Госстата, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июле 2021 года к июлю 2020 года наблюдался в Закарпатской (на 24,4%), Хмельницкой (на 23,8%), Волынской (на 23,7%), Ривненской (на 23,6%), Ивано-Франковской (на 23,4%), Львовской (на 22,7%) областях, а также в Киеве (на 22,9%).

Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 20 956 грн, самый низкий в Черновицкой области – 11 350 грн.

В июле 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата выросла в сфере временного размещения и организации питания –на 52,5%, здравоохранении – на 30,5%, предоставлении других видов услуг – на 28,4%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 27,8%, образовании – на 27,5%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы – на 27,2%, информации и телекоммуникаций – на 26,1%, в сфере операций с недвижимостью – на 23,3%, в профессиональной, научной и технической деятельности – на 21,8%, в сельском и лесном хозяйстве – на 21,5%, в финансовой и страховой деятельности – на 20,3%, в строительстве - на 19,0%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 17,3%, в промышленности – на 15,9%.

Ранее сообщалось, что реальная заработная плата в Украине в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года выросла на 12,9%, по сравнению с маем текущего года – на 5,8%.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.