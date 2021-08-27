СБУ разоблачила коррупционную схему при оформлении недвижимости в Днепропетровской области
Об этом говорится в сообщении СБУ.
По материалам следствия, государственный регистратор ЦПАУ требовал взятки с местных жителей за быструю и беспрепятственную регистрацию недвижимости. Его сообщник, бывший чиновник одного из районных советов, арендовал офисное помещение, где они принимали "клиентов". Свои услуги злоумышленники оценивали в десятки тысяч гривен, все зависело от количества объектов и "зажиточности" клиентов.
Внедренная коррупционная схема существовала почти два года и приносила ее организаторам прибыль в 500 тыс. грн ежемесячно.
Сотрудники СБУ задокументировали противоправную регистрацию 11 объектов недвижимого имущества. Злоумышленники задержаны во время получения очередного транша неправомерной выгоды.
В ходе санкционированных обысков правоохранители обнаружили большое количество наличности, печати других организаций, в том числе и государственных, а также черновую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины обоим злоумышленникам сообщено о подозрении.
Продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются другие лица, в том числе государственные служащие, вероятно причастные к коррупционному механизму.