Офис генпрокурора подал ходатайство об аресте экс-министра Рудьковского из-за поездки в Монако

Офис генерального прокурора подано в суд ходатайство об изменении меры пресечения экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому, подозреваемому в организации похищения и пытках главы компании "Нафтогазвыдобування", в связи с нарушением им условий выезда за границу.

Как пояснили в Офисе генпрокурора, такое решение принято в связи с нарушением подозреваемым условий разрешения прокурора на выезд за границу исключительно в Вену (Австрия) для получения квалифицированной медицинской помощи, передает Интерфакс-Украина.

"Нарушение было установлено по результатам проверки сведений средств массовой информации о том, что он (Рудьковский, – ред.) был замечен на территории Княжества Монако", – уточнили в ведомстве.

Ранее Офис генпрокурора проверял информацию о пребывании Рудьковского в Монако и допускал возможность инициирования изменения ему меры пресечения "в случае подтверждения нарушения подозреваемым возложенных на него обязательств".

В ведомстве поясняли, что постановлением следственного судьи Печерского райсуда Киева от 5 июля было удовлетворено ходатайство защитника подозреваемого об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей в связи с наличием у подозреваемого многочисленных хронических заболеваний.

Таким образом, к Рудьковскому была применена мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, а 30 июля подозреваемый обратился к процессуальному руководителю в уголовном производстве с ходатайством о предоставлении ему разрешения на выезд для обследования и лечения в Вене в период с 5 по 21 августа. 2 августа такое разрешение было предоставлено.

Однако затем Рудьковского обнаружили в Монако, согласно сообщениям СМИ.

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Как сообщалось, бывшему министру транспорта времен Януковича Николаю Рудьковскому 3 марта сообщили о подозрении в похищении бывшего руководителя ЧАО "Нефтегаздобыча" Олега Семинского, который сейчас является народным депутатом от партии "Слуга народа".

Перед этим, в конце феврая, СБУ и Офис генпрокурора заявили, что раскрыли резонансное похищение директора "Нефтегаздобычи" Олега Симинского, который исчез в 2012 году, а нашелся спустя три года. Подозрение в организации похищения выдвинуто экс-министру Николаю Рудьковскому, который недавно завершил отбывать срок в РФ.

Со времени похищения Семинского он сам стал нардепом от "Слуги народа", "Нефтегаздобычу" купил Ринат Ахметов, превратив ее в крупнейшую частную газодобывающую компанию в стране, а Рудьковский потерял остатки былого влияния, но сохранил 25% акций компании, которые уже арестовали.

В апреле 2021 года были опубликованы записи разговоров Семинского и Андрея Мельника, которого называют "уголовным авторитетом" и которого как раз обвиняют в похищении экс-директора "Нефтегаздобычи". На записях Семинский и Мельник обсуждают отъем акций "Нефтегаздобычи" у семьи Рудьковского и их перераспределение.

При этом Семинский активно вспоминает о своем статусе народного депутата и причастности к президентской команде, что можно расценивать как использование админресурса.

Подбробнее о конфликте вокруг акций "Нефтегаздобычи" можно прочитать здесь.