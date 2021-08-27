Госпредприятие заказало строительство отеля для параолимпийцев в Конча-Заспе за 190 миллионов

Госпредприятие "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" 17 августа подписало договор с ООО "Альтис-Констракшн" на строительство спального корпуса для спортсменов с ограниченными возможностями стоимостью 189,9 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В ходе торгов компания-победитель снизила стоимость своего предложения на 26%. На торгах она конкурировала с ООО "КБК", которое снизило свою цену на 22%. Еще один участник – ООО "МТМ-Компаньон" не снижал цены в ходе торгов.

Проект строительства корпуса Центр заказал еще в 2017 году ООО "Частная научно-проектная фирма Херсонпроект". Проект предусматривал создание двухэтажного центра по спальным корпусом на 132 места, с лифтом и конференц-залом на 50 мест. На втором этаже должны быть одно- и двухместные номера с собственными санузлами.

Согласно договору, 20,59 млн грн из общей суммы пойдет на мебель, технологическое оборудование, а также пассажирские лифты.

Напомним, Центр уже объявлял тендер на строительство спального корпуса на такую ​​же сумму. Заявки на участие в торгах также подавали "Альтис Констракшн" и "КБК", однако заказчик отклонил "КБК" за то, что компания не предоставила письма-согласия на обработку персональных данных. При этом за такую ​​же ошибку в документации Центр не отклонил "Альтис-Констракшн".

"КБК" обратилась в АМКУ и добилась отклонения "Альтиса", в результате чего Центр был вынужден отменить тендер из-за наличия менее двух допущенных предложений.

ООО "Альтис-Констракшн" входит в состав корпорации "Альтис-Холдинг" Александра Глимбовского. В прошлом году "Альтис-Констракшн" уже выигрывал подряд у этого же заказчика на сумму почти 700 млн грн почти без скидки.

Директором и единственным владельцем ООО "КБК" является Игорь Петрик с Полтавщины. Ранее этой фирмой владели Кирилл Москаленко и ПАО "Интерресурсы", контролируемое им же и его отцом Николаем Москаленко – бывшим мэром Кропивницкого.