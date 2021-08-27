Власти Киева потратят 11 миллионов на ремонт двух гектаров парка

Киевское коммунальное объединение зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой" 6 августа по результатам тендера заказало ООО "Сивин Транс" капремонт элементов благоустройства в урочище Чорторый в Деснянском районе за 10,75 млн грн.

Об этом пишет КиевVласть со ссылкой на данные в системе "Прозорро", передают Наші гроші.

На торгах единственным конкурентом "Сивин Транс" было ООО "Будсервисгруп инвайт", которое предложило большую сумму – 10,76 млн грн. Ожидаемая стоимость составила 10,78 млн грн. Фирмы не торговались во время аукциона.

Согласно условиям договора, "Сивин Транс" должно до конца лета 2021 года выполнить подготовительные работы, обустроить площадку для фестиваля и пешеходную дорожку к велосипедной аллее, засеять газоны.

6 августа Госаудитслужба попросила "Киевзеленстрой" объяснить, чем обоснованы технические и качественные характеристики предмета закупки и ее ожидаемая стоимость.

На это в "Киевзеленстрое" указали на наличие двух документов. Первый – распоряжение КГГА от 10 июня о проведении капремонта в урочище Чорторый. В нем указано, что капитально отремонтировать надо часть урочища площадью 1,99 га. Второй – экспертный отчет ООО "Проэксп" от 22 июля 2021 года, согласно которому общая сметная стоимость указанного капремонта составляет 13,5 млн грн.

Урочище Чорторый – историческая местность на острове между основным руслом Днепра и его проливом Десенкой, которая расположена вблизи Северного и Петровского мостов через Днепр.

Основателем и руководителем киевского ООО "Сивин Транс" является Сергей Бабан.

С 2019 года руководителем "Киевзеленстроя" является Алексей Король.

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С 2016 "Сивин Транс" в результате участия в госзакупках заключило 52 договора на 376 млн грн. Крупнейший заказчик – "Киевзеленстрой". В частности, "Киевзеленстрой" заказывал "Сивин Транс" реконструкцию нескольких пусковых комплексов парка "Оболонь" в урочище "Наталка" и благоустройство Оболонского площади.

"Сивин Транс" вместе с "Киевзеленстроем" также фигурирует в двух уголовных производствах.

В рамках первого уголовного производства правоохранители выяснили, что выполняя работы по реконструкции парка "Оболонь" в урочище "Наталка" ООО "Сивин Транс" не имело достаточного количества специалистов и собственных или арендованных транспортных средств. Кроме того, во время соответствующих торгов предложение "Сивин Транс" было дороже, но "Киевзеленстрой" выбрал именно его. Следствие также установило, что часть средств (ориентировочно 17 млн ​​грн), полученных за проведение реконструкции парка, "Сивин Транс" направил на счета предприятий с признаками фиктивности.

Второе уголовное производство также касается выполнения работ в парке "Оболонь" в урочище "Наталка". Правоохранители подозревают, что "Киевзеленстрой" вместе с "Сивин Транс" при заключении договоров на его капремонт и реконструкцию в 2017-2019 годах могли завладеть бюджетными средствами в размере 20 млн грн.