Задолженность по выплате зарплат выросла до 4 миллиардов, – Госстат

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в июле 2021 года по сравнению с июнем увеличилась на 10,3%, с начала года – на 51,7% и к 1 августа составила 3,96 млрд грн, что является наибольшим показателем с декабря 2020 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, на предприятиях, которые перестали подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, сумма задолженности по зарплате на эту же дату составила 158,3 млн грн.

Как сообщает статведомство, сокращение задолженности по заработной плате в июле 2021 года зафиксировано в Закарпатской (на 26,5%), Запорожской (на 11,8%), Харьковской (на 6,3%), Одесской (на 5,1%), Кировоградской (на 5,0%), Киевской (на 2,7%), Полтавской (на 2,1%), Черкасской (1,3%) и Сумской (на 0,1%) областях.

При этом рост задолженности по выплате зарплаты наблюдался в Луганской (на 47,1%), Черновицкой (на 44,7%), Львовской (на 24,6%), Тернопольской (на 19,7%) Ривненской (на 6,6%), Хмельницкой (на 18,9%), Черниговской (на 15,3%) областях и в Киеве (на 46,2%).

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в июле 2021 года задолженность по выплате зарплаты возросла в сфере финансовой и страховой деятельности – в три раза (до 0,02 млн грн), здравоохранении – на 28,9% (до 108,45 млн грн), в сфере временного размещения и организации питания – на 24,5% (до 2,05 млн грн), в сфере предоставления других видов услуг – на 22,8% (до 4,24 млн грн), в промышленности – на 11,7% (до 3 млрд грн), в госуправлении, обороне и обязательном соцстраховании – на 9,0% (до 6,55 млн грн), в профессиональной, научной и технической деятельности – на 7,9% (до 329,82 млн грн), на предприятиях транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности – на 5,7% (до 218,19 млн грн), в сфере образования – на 2,7% (до 23,26 млн грн), на предприятиях оптовой и розничной торговли – на 1,2% (до 36,68 млн грн).

При этом в сельском хозяйстве задолженность по зарплате сократилась на 11,1% (до 69,16 млн грн), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха – на 9% (до 1,77 млн грн), в строительстве – на 1,4% (до 84,82 млн грн), в сфере операций с недвижимостью – на 1,3% (до 38,52 млн грн), административного и вспомогательного обслуживания – на 1,1% (до 17,12 млн грн), информатизации и телекоммуникаций – на 0,1% (до 15,63 млн грн).

как сообщалось, общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в июне текущего года увеличилась на 7,2%, с начала года – на 37,6% и к 1 июля составила 3,59 млрд грн.