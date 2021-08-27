Пассажирооборот за июль увеличился почти на 50%, – Минэкономики

В 2021 году в транспортной сфере продолжается стабилизация ситуации в большинстве видов транспорта, что связано со смягчением карантинных ограничений в Украине и за ее пределами, а также восстановлением экономической активности. Так, по данным Госстата, за январь-июль этого года объем пассажирооборота вырос на 26,8%, объем грузооборота – на 1,6%.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

"По оценке Минэкономики, в июле рост объемов пассажирооборота составил 48,5%. Такая динамика объясняется отменой жестких карантинных ограничений, введенных для сдерживания пандемии COVID-19 внутри страны и за ее пределами, а также разгаром туристического сезона во многих странах мира, которые открыли границы для украинцев. Также увеличился объем грузовых перевозок, что вызвано оживлением экономической активности и восстановлением спроса на услуги перевозок со стороны основных пользователей таких услуг – промышленных предприятий, строительных компаний. В июле рост объемов грузооборота составил 2%", – прокомментировал первый заместитель министра экономики Украины Владимир Гринюк.

По данным МИД Украины по состоянию на 30 июля 2021 года для туристических путешествий украинцев открыты границы 124 стран мира.

По данным АО "Укрзализныця", за июль 2021 года перевезено около 3,2 млн пассажиров в дальнем сообщении – 70% от докарантинного уровня. Восстановлено 77% от пикового количества поездов по сравнению с 2019 годом – сейчас курсирует 100 поездов.

Ранее сообщалось, что аэропорты Украины в январе-июле 2021 года, согласно оперативным данным, обслужили 7,54 млн пассажиров, что на 58,5% больше, чем в январе-июле 2020 года.