"Хмельницкгаз" обследовал больше 2600 километров подземных газопроводов с начала года

Двадцать две группы комплексно-приборного обследования газораспределительной компании "Хмельницкгаз" с начала года проверили техническое состояние более 2,6 тыс. км газопроводов в Хмельницкой области.

Как сообщает пресс-служба компании, при осуществлении этих мероприятий было выявлено и ликвидировано 111 утечек природного газа.

"Основная причина негерметичности стальных газопроводов: влияние природных факторов и коррозионное повреждение", – отмечается в сообщении.

Планируется, что до конца года группы комплексно-приборного обследования проведут профилактические плановые мероприятия еще на 2,5 тыс. км стальных газопроводов. Сейчас комплексно-приборным методом проверено 58% газопроводов от запланированных показателей.

"Бесперебойная доставка природного газа и безопасная эксплуатация изношенной газораспределительной системы области нуждаются в постоянной диагностике и значительных капиталовложениях. Ведь даже незначительные повреждения газопроводов, которые мы обнаруживаем современными приборами, провоцируют аварийные ситуации и потери дорогостоящего энергоносителя", – отметил технический директор компании Дмитрий Дидыч.

Читайте также: "Хмельницкгаз" выполнил 200 реконструкций систем газоснабжения с начала года

Для своевременного обнаружения утечек газа специалисты "Хмельницкгаза" оснащены современными приборами: лазерными детекторами метана, газоиндикаторами, трассоискателями, оборудованием для контроля состояния изолирующего покрытия газопроводов без вскрытия грунта.

За отчетный период специалистами компании выявлено 12 механических повреждений сетей и 90 – коррозионных. После комплексного обследования газовых сетей, специалистами компании принимается решение о возможности дальнейшей эксплуатации газопроводов и включении их в план капитальных ремонтов и реконструкции объектов системы газоснабжения.

В компании напомнили, что НКРЭКУ установлен объем финансирования Плана развития газораспределительной системы АО "Хмельницкгаз" в 2021 году на уровне 71,7 млн грн. Около 53% средств будут использованы на техническое переоснащение газовых сетей.

В частности, еомпания планирует провести реконструкцию более 12,4 км газопроводов, заменить 46 газорегулирующих пунктов, реконструировать 36 существующих станций электро-химической защиты газопроводов.