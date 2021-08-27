Американская ULA перестанет покупать российские двигатели для космических ракет

Американская компания United Launch Alliance (ULA), которая является совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin и осуществляет запуски в интересах Пентагона, больше не будет закупать российские двигатели РД-180.

Об этом заявил гендиректор компании Тони Брюно, передает Укринформ.

По словам Брюно, компания в середине десятилетия окончательно откажется от использования ракеты-носителя Atlas V, первая ступень которой оснащена российским двигателем РД-180, заменив ее новой - Vulcan. До тех пор ULA планирует осуществить еще 29 миссий с использованием Atlas V.

Брюно отметил, что в настоящее время три или четыре двигателя типа РД-180 установлены на ракетах Atlas V для будущих миссий, остальные - на складах.

Ранее первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников в интервью Интерфаксу заявлял, что продажа в США двигателей приносит НПО "Энергомаш" около трети от общей выручки - речь идет о 10-13 млрд руб. в год.

Ранее, в июле 2020 года, американская компания Blue Origin передала компании ULA для испытаний первый ракетный двигатель BE-4, который может заменить российский РД-180.

Конгресс США неоднократно призывал отказаться от использования российских двигателей. В 2014 году с этой целью ULA и Blue Origin заключили соглашение о разработке BE-4.

Действующий закон требует от космических сил США прекратить использование Atlas V для запусков спутников Пентагона к 2022 году.