Фонд госимущества отменил первый аукцион "большой" приватизации

Фонд государственного имущества отменил приватизационный аукцион Объединенной горно-химической компании (ОГХК), который должен был состояться 31 августа, из-за допуска к конкурсу лишь одного участника.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, ФГИ получил три заявки на участие в аукционе по приватизации ОГХК, однако два потенциальных участника подали неполный пакет документов.

При этом Фонд рассчитывает на проведение нового приватизационного аукциона в 2021 году, а также ожидает большего числа участников в нем.

Как сообщалось, аукцион по приватизации ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) был запланирован на 31 августа и должен был стать первым в рамках возобновления так называемой "большой приватизации". Стартовая цена предприятия была определена на уровне 3,7 млрд грн.

Среди финансовых условий приватизационного конкурса – инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия. Среди других условий: не увольнять работников в течение шести месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко говорил, что предварительно приватизация ОГХК заинтересовала более 10 инвесторов, большинство из них – иностранные компании.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином. Аукцион по приватизации ОГХК ранее был запланирован на конец первого-начало второго квартала 2021 года.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года – в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

ОГХК в 2020 году увеличило чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с 2019 годом – до 369,18 млн грн, чистый доход за прошлый год сократился на 11,5% – до 3,13 млрд грн.