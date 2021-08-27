"Приватбанк" завершил вручение израильского иска в Украине Коломойскому и Боголюбову

"Приватбанк" завершил процедуру вручения иска израильского суда экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также их давнему доверенному лицу – Вячеславу Карташову, согласно решению израильского суда от 26 апреля 2021 года в соответствии с Гаагской Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам,

Об этом говорится в сообщении банка.

Израильский иск касается схемы незаконного присвоения средств, в результате чего, по меньшей мере $600 млн (примерно 16 млрд грн) были незаконно выведены из "Приватбанка" в период с 2007 по 2011 годы и перечислены на банковский счет в Израильском Банке Дисконт, одном из крупнейших банков Израиля

Решение было вынесено израильским судом учитывая неявку Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Вячеслава Карташова в судах Украины, в которых должно было бы состояться вручение им материалов израильского иска "Приватбанка" в рамках предыдущей попытки банка осуществить такое вручение в соответствии с Гаагской конвенцией о вручении судебных документов. Банк считает, что это непосредственно является попыткой избежания или затягивания процесса предоставления ответов за свои действия перед израильским судом

В соответствии с требованиями решения, банк был обязан пять раз опубликовать уведомление о вручении в отношении каждого из ответчиков. Сейчас это требование является выполненным благодаря опубликованию 26 август 2021 года последних уведомлений о вручении по каждому из ответчиков в выпуске газеты "Голос Украины". Подтверждения публикаций также были поданы "Приватбанком" в соответствующие украинские суды согласно требованиям решения.

В течение этого же периода "Приватбанк" также принял меры для доставки материалов израильского иска Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Вячеславу Карташову по связанным с ними адресам в Украине, в соответствии с отдельным разрешением израильского суда, как об этом отмечается в решении, для вручения израильского иска каждому из них путем доставки курьером

Как сообщалось ранее, 18 декабря 2019 года "Приватбанк" обратился в Окружной суд Тель-Авива с иском к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, одному из крупнейших банков Израиля – Israel Discount Bank и другим ответчикам.

Иск касался заявленной схемы присвоения средств в размере как минимум $600 млн, которые были незаконно выведены из "Приватбанка" в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в IBD.

"Приватбанк" подал иск против IBD в связи с содействием незаконному присвоению средств банка и нарушением IBD его обязательств перед "Приватбанком". В частности, IBD позволил осуществление очевидно мошеннических перечислений на банковский счет в Израиле, который был открыт в IBD, и не совершил никаких действий для отказа или блокировки таких операций, несмотря на множество очевидных критических показателей, свидетельствующих о мошенническом характере таких переводов и отмывания средств", – отмечают в "Приватбанке".

В свою очередь Israel Discount Bank обратился к израильскому суду с ходатайством об отклонении иска или приостановлении его рассмотрения до принятия решений в делах по искам, поданным "Приватбанком" в Англии и США.

В октябре 2019 года "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.

В то же время сейчас продолжаются активные судебные процессы в украинских судах, в ходе которых Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов добиваются признания незаконным решения о национализации "Приватбанка".

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.