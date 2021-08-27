Публикация данных о должниках за коммуналку нарушает закон, – омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека считает нарушением законодательства в сфере защиты персональных данных распространение поставщиками жилищно-коммунальных услуг в сети Интернет, подъездах домов, перечней должников, а именно: номеров лицевых счетов, адресов (названий районов, улиц, номеров домов и квартир), сумм задолженности и тому подобное.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена в ответ на многочисленные жалобы граждан.

Согласно сообщению, совокупность данных о номерах лицевых счетов, адресах, суммах задолженности должников в понимании закона "О защите персональных данных" являются персональными данными, поэтому на них распространяются общие требования по обработке персональных данных.

"Учитывая указанное, размещение в свободном доступе такой информации является нарушением законодательства в сфере защиты персональных данных и влечет за собой административную ответственность", – подчеркивают в ведомстве.

В Офисе омбудсмена пояснили, что согласно статье 32 Конституции никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

При этом согласно решению Конституционного Суда 2012 года, информация о личной и семейной жизни лица (персональные данные о нем) – это любые сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано.

Согласно толкованию КСУ, такая информация о физическом лице и членах его семьи является конфиденциальной и может быть распространена только с их согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

В соответствии со статьей 6 закона "О защите персональных данных" обработка персональных данных, в том числе их распространение (распространение, передача), как один из элементов такой обработки, должна осуществляться для конкретных и законных целей, определенных по согласию субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных законами Украины.