Нацбанк отозвал лицензии у шести финансовых учреждений

Национальный банк Украины применил меры воздействия к шести участникам рынка небанковских финансовых услуг – одному ломбарду и пяти финансовым компаниям.

Такое решение 27 августа 2021 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Как сообщается, Национальный банк 2 июля 2021 года применил к указанным финансовым учреждениям меры воздействия из-за непредставления отчетности за первый квартал 2021 года. Так, регулятор временно остановил им лицензии на оказание финансовых услуг. По состоянию на 27 августа эти участники рынка небанковских финансовых услуг не выполнили указанное решение Национального банка и не устранили нарушения, которые стали причиной для временной остановки всех лицензий.

Так, учреждения не подали в Национальный банк:

отчетность за первый квартал 2021 года;

отчет об устранении нарушения и надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие устранение нарушения.

27 августа Национальный банк был вынужден вновь применить меры воздействия к этим шести участникам рынка небанковских финансовых услуг.

Так, ПТ "Ломбард "Изилон" ООО "Изилон" и компания" (ЕГРПОУ 41081620) отозвана (аннулирована) лицензия на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита. Также отозваны (аннулированы) все лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг у пяти финансовых компаний.

Речь идет о:

ООО "ФК "Виртуоз" (ЕГРПОУ 42253561), ООО "Бурлинк ЛТД" (ЕГРПОУ 42910358),

ООО "ФК "Фин-Инвест" (ЕГРПОУ 42681905),

ООО "ФК "Интернал Финанс" (ЕГРПОУ 43328407),

ООО "ФК "Секвенция" (ЕГРПОУ 40094618).

Решения о применении мер воздействия вступают в силу с 28 августа 2021 года. С этой даты указанные учреждения теряют право осуществлять деятельность по предоставлению финансовых услуг, что требует соответствующей лицензии.

В частности, теряется право:

заключать договоры (продлевать срок действующих договоров об оказании финансовых услуг с клиентами по виду финансовых услуг, на осуществление которых были выданы лицензии);

заключать договоры (вносить изменения в действующие договоры) о предоставлении финансовых услуг, имеющих как следствие увеличение их обязательств перед клиентами относительно вида финансовых услуг, на производство которых были выданы лицензии.

В то же время отзыв лицензий не прекращает обязанности финансовых учреждений выполнять свои обязательства по договорам с клиентами относительно указанных в решениях Комитета видов финансовых услуг, заключенным до даты вступления в силу решений об отзыве лицензий.