Итоги недели: Рекордные расходы на дороги и поезда в кредит от Швейцарии

Главные новости экономики за неделю 25 - 27 августа.

ФИНАНСЫ

МВФ перечислил Украине $2,7 миллиарда

Международный валютный фонд (МВФ) перечислил Украине 1,9 млрд специальных прав заимствования (СПЗ) в рамках общего распределения СПЗ среди стран-членов Фонда, что соответствует примерно $2,7 млрд.

Банки получили 40 миллиардов прибыли с начала года, – Нацбанк

Банковская система по итогам января-июля 2021 года увеличила прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,1% – до 39,8 млрд грн, сообщил Национальный банк.

Нацбанк отнес "Проминвестбанк" к категории проблемных

Нацбанк отнес "Проминвестбанк" к категории проблемных из-за невыполнения установленных нормативов, сообщил банк в рамках судебного разбирательства.

Минфин поддержал изменение формата программы льготных кредитов для бизнеса

Минфин предусмотрит средства на программу "Доступные кредиты 5-7-9%" в госбюджете на 2022 год, однако считает необходимым изменить ее формат, чтобы большинство кредитов выдавались на инвестиционные цели, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Ранее группа банков предложила свернуть или переформатировать эту программу, поскольку вместо развития предпринимательства за счет госбюджета дотируются кредиты для прибыльного агробизнеса.

Минфин признал нехватку заложенных в госбюджете средств на субсидии

Для выплаты субсидий в октябре и ноябре необходимо вносить изменения в закон о госбюджете на 2021 год, увеличив расходы на эти цели, признал министр финансов Сергей Марченко, отметив, что это не должно стать проблемой с учетом перевыполнения госбюджета по доходам.

Суд в США приостановил рассмотрение иска "Приватбанка" к Коломойскому

Суд в США отклонил ходатайство Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова о прекращении рассмотрения дела по иску "Приватбанка", однако приостановил его рассмотрение до вынесения вердиктов в ряде судебных процессов в Украине, которые уже длятся годами.

МАКРОЭКОНОМИКА

Рост в промышленности замедлился в июле до 0,2%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в июле 2021 года выросло на 0,2% в годовом выражении, подсчитал Госстат. С начала года рост промпроизводства замедлился до 1,8% с 2,1% по итогам первого полугодия.

ВЛАСТЬ

Зеленский утвердил Лысого победителем конкурса на главу Госуправления делами

Президент Зеленский определил победителем конкурса на должность главы Государственного управления делами ("ДУСя") Игоря Лысого, который руководит этим ведомством с декабря 2020 года.

Кабмин утвердил кандидатуру на должность нового главы "Укравтодора"

Кабинет министров определил победителем конкурса на должность главы "Укравтодора" Евгения Кузькина, который был первым заместителем бывшего главы ведомства Александра Кубракова и до последнего времени возглавлял его в статусе исполняющего обязанности руководителя.

ЭНЕРГЕТИКА

У "Центрэнерго" нет денег на закупку угля, – министр энергетики

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что "Центрэнерго" не имеет средств для закупки достаточных объемов угля на зиму и предложил привлечь для этого кредиты госбанков, либо провести закупку импортного угля для госкомпании за счет "Нафтогаза Украины".

Тем временем "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова и "Центрэнерго" совместно законтрактовали поставку 75 тыс. тонн энергетического угля из США. При этом запасы угля на складах ТЭС сократились до 750 тыс. тонн, что вдвое меньше плана Минэнерго.

В госбюджете не хватает денег для выплат зарплат шахтерам, – Минэнерго

Для погашения долгов по зарплате перед шахтерами Верховная Рада должна внести изменения в госбюджет, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. По данным Минэнерго, в бюджете-2021 было предусмотрено 3,12 млрд грн на эти цели, но средства уже закончились.

Суд в Германии отклонил иск оператора "Северного потока-2" по газовой директиве Евросоюза

Суд в Дюссельдорфе отказался освободить "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕС. Это означает, что оператор газопровода не должен зависеть от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

В свою очередь глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил Владимира Путина разрешить экспортировать газ в Европу через агентское соглашение с "Газпромом". По мнению главы "Роснефти", это поможет "Газпрому" частично обойти требования Третьего энергопакета к "Северному потоку-2".

Кабмин передал в управление "Нафтогазу" арестованное имущество ТЭЦ Дубневичей

Кабинет министров передал в управление ООО "Нафтогаз Тепло" арестованное имущество связанных с братьями Дубневичами двух ТЭЦ во Львовской области с целью подготовки к прохождению отопительного сезона в Новояворовске и Новом Роздоле.

Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги

В Украине отменен запрет ограничивать предоставление жилкомуслуг гражданам в случае наличия задолженности, за исключением регионов в "красной" зоне карантина. Этот закон был подписан президентом Владимиром Зеленским 19 августа и вступил в силу на следующий день.

Минэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо на конец августа

Минэкономики обновило данные, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС. По сравнению со второй декадой августа максимальная цена на бензин снизилась на 1,14 грн – до 30,53 грн/л, на дизтопливо – на 53 копейки, до 28,11 грн/л.

Крупнейшие сети АЗС уже отреагировали на это решение снижением цен на "непремиальные" сорта топлива.

ТРАНСПОРТ

Расходы госбюджета на ремонт дорог выросли до 116 млрд, превысив прошлогодний показатель

Суммарные расходы на ремонт и строительство дорог с начала года выросли с изначально запланированных 75,25 млрд грн до 116,25 млрд грн, что на 1 млрд грн больше расходов 2020 года и соответствует десятой части всех доходов госбюджета Украины на текущий год.

Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум

Мининфраструктуры, "Укрзализныця", Stadler CIS AG и Швейцарское агентство страхования экспортных рисков SERV подписали меморандум, который предполагает предоставление 500 млн евро кредита на закупку 80 региональных поездов Stadler для "Укрзализныци", а также 10 поездов дальнего следования.

Первый пятивагонный региональный электропоезд Stadler Flirt ЭПМ уже доставлен для испытаний в Украину с завода в Беларуси, однако компания обещает создать в Украине отдельное предприятие по сборке своих поездов.

"Укрзализныця" подписала соглашение с Deutsche Bahn о консалтинге в сфере пассажирских перевозок

"Укрзализныця" и Deutsche Bahn Engineering&Consulting заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок. Немецкая компания предоставит консультации по организации пассажирских перевозок, оптимизации закупок и обновлению подвижного состава за 1,08 млн евро в год.

КОРПОРАЦИИ

Фонд госимущества отменил первый аукцион "большой" приватизации

Фонд госимущества отменил аукцион по приватизации "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК), назначенный на 31 августа, поскольку полный пакет документов для участия в конкурсе подал лишь один участник. ФГИ обещает назначить повторный аукцион до конца года.

"Укрдонинвест" Кропачева купил железнодорожный комплекс за 300 миллионов

"Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева на приватизационном аукционе за 301 млн грн купил комплекс промышленного ж/д транспорта ГОАО "Димитровуглевантажтранс", который обслуживает ряд шахт в Донецкой области.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Московский суд приговорил украинского бизнесмена Климца к 9 годам колонии

Пресненский суд Москвы назначил девять лет колонии строгого режима украинскому бизнесмену, основателю алкогольной компании "Олимп" Павлу Климцу за покушение на дачу взятки в 2017 году за решение проблем своего коньячного завода в оккупированном Крыму. Климец был задержан в Москве в апреле 2019 года.

Офис генпрокурора подал ходатайство об аресте экс-министра Рудьковского из-за поездки в Монако

Офис генпрокурора будет требовать взять под арест экс-министра транспорта Николая Рудьковского, который вышел из СИЗО в начале июля якобы по состоянию здоровья. Прокуроры подтвердили, что вместо поездки на лечение в Вену, Рудьковский улетел на отдых в Монако.

Рудьковского подозревают в похищении и пытках главы компании "Нафтогаздобыча", а ныне народного депутата от "Слуги народа" Олега Семинского, который исчез в 2012 году, а нашелся три года спустя.

ГБР задержало главу нацпарка, где Офис Зеленского планирует строительство туристических объектов

Сотрудники ГБР задержали руководителя Азово-Сивашского национального парка Олега Бандурина. Его обвиняют в том, что он за деньги позволял туристам отклоняться от туристических маршрутов в заповедной зоне острова Бирючий.

При этом замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее анонсировал планы открыть свободный доступ на территорию Бирючего острова. Он также отмечал, что в этом году на Бирючем острове начнется строительство инфраструктурных туристических объектов.