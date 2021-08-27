Завтра в центре Киева ограничат движение транспорта из-за пробега
Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Забег состоится с 09:45 до 14:00 по маршруту: улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни) – улица Большая Васильковская – улица Павла Скоропадского – улица Бассейная – улица Эспланадная – территория НСК "Олимпийский" – улица Саксаганского – улица Шота Руставели – улица Бассейная – улица Павла Скоропадского – улица Большая Васильковская – улица Крещатик.
По информации организаторов, целью забега является чествование памяти погибших воинов АТО, выражение благодарности военнослужащим и их семьям за вклад в сохранение территориальной целостности и национального достоинства страны.
Все желающие смогут присоединиться и пробежать 2, 5 или 10 км за кого-либо из украинских воинов, погибших при защите страны на востоке. Участие в мероприятии бесплатное.
Нынешний забег будет проходить в столице и других городах Украины.