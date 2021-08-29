"Проминвестбанк" прекратит обслуживание платежных карт Visa c 1 сентября

C 1 сентября 2021 года "Проминвестбанк" прекращает обслуживание платежных карт международной платежной системы Visa.

Об этом говорится в сообщении банка.

"Сообщаем, что с 1 сентября 2021 года прекращается обслуживание платежных карт международной платежной системы Visa, эмитированных ПАО "Проминвестбанк" в рамках карточных продуктов ПАО "Проминвестбанк", - сказано в сообщении.

Текущие счета, открытые вам в "Проминвестбанке", будут и в дальнейшем обслуживаться на условиях заключенного договора банковского счета и согласно действующим тарифам, кроме проведения операций, инициированных с помощью платежных карт Visa.

Напомним, принадлежащий российской госкорпорации ВЭБ.РФ "Проминвестбанк" после прекращения обслуживания счетов физлиц в 2019 году закрыл все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве. В начале 2019 года региональная сеть "Проминвестбанка" насчитывала 56 отделений.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины отнес "Проминвестбанк" в категории проблемных из-за несоблюдения банком нормативного значения коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR) с 1 апреля 2021 года.